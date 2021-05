Il Milan inizia a programmare i nuovi colpi e va a caccia di un calciatore per sostituire Calhanoglu in caso di addio: pronta l’offerta

È stata un’annata particolare per il Milan, che dopo sette anni è riuscita a raggiungere la qualificazione in Champions League. I rossoneri hanno vissuto mesi importanti soprattutto all’inizio, mantenendo la vetta della classifica fino a gennaio. Il calo degli ultimi mesi ha permesso all’Inter di vincere lo scudetto ma comunque il Milan ha chiuso in seconda posizione in classifica.

Ora per i rossoneri è tempo di programmare e bisogna fare delle valutazioni sia sui giocatori da confermare che gli eventuali colpi da portare a termine. L’addio a Donnarumma è stato già annunciato mentre ora resta da capire la situazione di Hakan Calhanoglu, visto che ha il contratto in scadenza tra un mese e sembra essere tutto in standby.

Calciomercato Milan, si cerca De Paul per rimpiazzare Calhanoglu: pronta l’offerta

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il turco ha ricevuto un’offerta di rinnovo già diverso tempo fa ma dall’entourage non è ancora arrivata una risposta. La strada dunque sembra essere in salita ma resta viva l’opzione Juventus, che potrebbe diventare concreta in caso di addio.

Il Milan intanto inizia a pensare anche al post Calhanoglu e nel mirino potrebbe esserci Rodrigo De Paul. L’Udinese lo valuta circa 40 milioni di euro ma i rossoneri starebbero pensando ad alcuni calciatori giovani da sacrificare e mettere sul piatto per far abbassare il prezzo. Tra questi potrebbe esserci Jens Petter Hauge che è gradito dai bianconeri.

Non sarà comunque un percorso semplice visto che sulle sue tracce c’è anche l’Atletico Madrid ma il Milan vuole provarci.