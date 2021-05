La Lazio avrebbe avuto un incontro con Sarri per stabilire i primi passi del progetto: occhio alla possibile rivoluzione con tre addii

Non si ferma la girandola panchine in Serie A. Ad aprire le danze è stato Mourinho, dopo l’annuncio del clamoroso ritorno in Italia a distanza di ben undici anni dall’impresa storica con l’Inter. Lo ‘Special One’ sarà il prossimo allenatore della Roma e a breve sbarcherà nella capitale per cominciare il lavoro. Poi è stata la volta del ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri, in seguito all’esonero di Pirlo. È ancora in attesa di definizione, invece, il fronte Inter-Lazio. Antonio Conte ha detto addio ai nerazzurri e il sostituto, a meno di soprese, sarà Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, infatti, ha rifiutato il rinnovo con i biancocelesti, sposando il progetto dei lombardi. Gli Aquilotti, dal canto loro, continuano a sondare la pista Maurizio Sarri per il futuro in sede di calciomercato e già ci sarebbero le prime richieste da parte dell’allenatore.

Calciomercato Lazio, incontro con Sarri: triplo addio in vista

Sarri aspetta ancora di trovare una sistemazione in vista della prossima stagione. L’ex Napoli è fermo da un anno, quando si è chiusa l’ultima esperienza non esaltante alla Juventus. Ha voglia di rimettersi in gioco e, in Serie A, una pista concreta è sicuramente la Lazio del presidente Lotito. I biancocelesti vorrebbero puntare su un profilo di rilevante spessore dopo il pesante addio di Inzaghi e il profilo di Sarri pare rispondere alle esigenze.

Ci sarebbe già stato, inoltre, un incontro tra le parti per discutere insieme del progetto tecnico. Sembra che il 62enne sia intenzionato a mettere in atto una rivoluzione nella rosa dei capitolini. In particolare, potrebbero dire addio subito Fares, Correa e Lucas Leiva. I primi due, che hanno il contratto in scadenza rispettivamente a giugno 2025 e 2024, sono poco adatti al modulo 4-3-3 utilizzato dal mister. L’argentino è una seconda punta, mentre l’algerino è un esterno di centrocampo, perciò sarebbero difficili da collocare.

Anche il brasiliano non rientra tra le preferenze di Sarri. Il trainer vorrebbe puntare più su un regista alla Pjanic o alla Jorginho piuttosto che su un mediano. Situazione in divenire, Sarri ha già in mente il primo passo per costruire la nuova Lazio.