Il fututo di Pogba al Manchester United si deciderà a breve, e la Juventus rimane in allerta: proposto uno scambio con Cristiano Ronaldo

Se la storia è fatta di corsi e ricorsi, quella di Paul Pogba e Cristiano Ronaldo ne potrebbe essere l’ennesima conferma. L’agente del francese, questa settimana, avrà un incontro via Zoom, secondo quanto rivelano dal ‘The Daily Star’, per capire che ne sarà del suo futuro al Manchester United. Ed è proprio in questo frangente che la Juventus potrebbe riaffacciarsi, proponendo uno scambio che riporterebbe, invece, il campione portoghese a rivestire la maglia dei Red Devils. Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma le suggestioni per i due romantici ritorni infiammano già i cuori dei tifosi.

Calciomercato Juventus, Pogba pronto al ritorno | Lo scambio con Ronaldo

Che la Juventus, e anche il suo nuovo-vecchio allenatore Massimiliano Allegri, da tempo sognino un ritorno in grande stile di Paul Pogba a Torino non è una novità dell’ultima ora, come non è un mistero che anche Cristiano Ronaldo possa abbandonare, in questa finestra di calciomercato, l’Italia per riabbracciare il ‘suo’ Manchester United. E le due cose potrebbero essere più correlate di quanto si pensa. Ma andiamo con ordine.

Secondo quanto rivelato dal tabloid britannico ‘The Daily Star’, infatti, in settimana è previsto l’incontro tra l’agente del campione del mondo del 2018, Mino Raiola, e la dirigenza dei Red Devils per cercare di trovare un punto di incontro sul rinnovo, in scadenza nel 2022. Ciò che vorrebbe l’italo-olandese per il Polpo, è un contratto da 500mila sterline alla settimana, che di fatto renderebbero il francese il giocatore più pagato dell’intera rosa. Segnali, però, di un allontanamento si sono visti anche durante la finale di Europa League persa ai rigori contro il Villarreal, in cui l’ex bianconero è stato sostituito da Ole Gunnar Solskjær.

Oltre alla Juventus, per Pogba, ci sarebbero anche il Real Madrid e il PSG, ma non è detto che neanche loro riescano a garantire lo stipendio astronomico richiesto. E quindi, appunto, lo scambio con CR7, a cui non dispiacerebbe affatto tornare nella sua Manchester. D’altronde, sarà pure retorica, ma Venditti lo aveva predetto che certi amori non finiscono, fanno solo dei giri immensi e poi ritornano.