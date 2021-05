Clamorosa indiscrezione dalla Spagna per uno dei nomi in cima alla lista della Juventus: firma e annuncio imminenti

La Juventus ha da poco riaccolto Massimiliano Allegri che, dopo due anni, ritorna in bianconero per sostituire Andrea Pirlo. Doccia fredda in arrivo, tuttavia, per uno degli obiettivi che ormai da mesi è accostato con insistenza alla Juventus per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta ‘Todofichajes.com‘, il futuro di Houssem Aouar sarà lontano da Lione ma non in Serie A. In vista del prossimo calciomercato estivo, a spuntarla per il gioiello di Aulas sarebbe il Real Madrid. I ‘Blancos’, chiuso il colpo Alaba a zero, stanno per stringere la presa anche su Aouar sbaragliando la concorrenza della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna: è fatta per Aouar

Il quotidiano spagnolo sottolinea come il Real Madrid abbia già trovato un accordo sia con il calciatore che con il club francese. Ad Aouar un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2026, a 5-6 milioni di euro netti a stagione. Per la società di Aulas, invece, offerta di 25 milioni per il cartellino del centrocampista con l’annuncio dell’affare fatto che, viene riferito, avverrà il prossimo 2 giugno.

Beffa per la Juventus che ha seguito per lungo tempo il 22enne francese e che rischia, dunque, di vedere sfumare definitivamente la pista che porta ad Aouar. A spuntarla sarebbe il Real Madrid, nonostante l’addio ai ‘Blancos’ del suo grande estimatore Zinedine Zidane.

In questa stagione con la maglia del Lione, Aouar ha collezionato 33 presenze complessive con 8 reti e 4 assist vincenti.