Andrea Pirlo ha finito da pochi giorni l’avventura con la Juventus ma vuole provare a restare in Serie A: strada in salita

È stata una stagione difficile e particolare per la Juventus, che ha perso lo scudetto dopo nove anni consecutivi di vittorie e ha fallito anche in Champions League, dove è arrivata troppo presto l’eliminazione con il Porto, squadra sicuramente inferiore almeno sulla carta. Per questo motivo i bianconero hanno deciso di esonerare Andrea Pirlo.

L’ex centrocampista è rimasto soltanto un anno sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, non riuscendo a impressionare del tutto nel suo primo anno in assoluto da allenatore. Sono arrivati comunque due successi come la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, ma non sono bastati per avere la conferma per la prossima annata.

Calciomercato Juventus, triplo rifiuto in Serie A per Pirlo

La Juventus dunque ha deciso di privarsi di Pirlo nonostante il contratto in scadenza alla fine della prossima annata, per ripartire con Massimiliano Allegri in panchina, tornato dopo l’esperienza conclusasi nel 2019. Visto l’esonero, Pirlo ha già iniziato ad ascoltare nuove chiamate per continuare il suo percorso di crescita con una nuova squadra. Il tecnico vorrebbe fare esperienza ancora in Serie A, ma al momento la situazione appare tutt’altro che semplice

Nonostante le offerte arrivare a Verona, Sassuolo e Udinese, c’è stato un triplo rifiuto da tutte e tre le società. che partiranno da un nuovo nome in panchina e non dall’ex Juventus. Il Sassuolo starebbe pensando a Fonseca, anche se Pirlo è stato offerto in tutti i modi. Il Verona invece potrebbe optare per il suo vice Tudor, mentre l’Udinese è ancora incerta sul futuro di Gotti.

In ogni caso Pirlo avrà ancora il contratto con i bianconeri fino all’anno prossimo e percepirà l’ingaggio di 1.8 milioni di euro netti.