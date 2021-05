Calciomercato Juventus, Allegri allontana Donnarumma | C'è il retroscena

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a far discutere, soprattutto in ottica Juventus. Nuovo retroscena e prospettive per il portiere

Gianluigi Donnarumma ha ormai detto addio al Milan e ora è alla ricerca di un nuovo club, in cui poter proseguire la sua carriera. Il futuro dell’estremo difensore resta fortemente in bilico. Da mesi ormai, è forte la candidatura della Juventus per il portiere. I bianconeri, secondo gli ultimi rumors, sarebbero veramente vicini all’ingaggio del calciatore della Nazionale, ma un nuovo annuncio ridisegna totalmente gli scenari per la porta bianconera.

Francesco Ordine, infatti, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, in onda su ‘Radio 24’, ha fatto il punto sulla situazione del portiere, garantendo intrecci che allontanerebbero fortemente Donnarumma dal vestire la maglia della Juventus. Innanzitutto, il giornalista evidenzia come il Milan non abbia ceduto prima della scadenza del contratto il portiere solo perché non sono arrivate offerte vere e proprio per l’estremo difensore. Poi la discussione passa sul futuro del portiere.

Calciomercato Juventus, Allegri allontana Donnarumma dalla Juventus: le prospettive

Ordine è chiaro sui rumors che danno Donnarumma a un passo dalla Juventus e va controcorrente: “Una fonte molto molto attendibile mi ha raccontato di questa mail scritta da Raiola alla Juventus – svela il giornalista -. L’arrivo di Allegri rende ancora più improbabile il trasferimento di Donnarumma in bianconero. Oltre alla cessione di Szczesny, con quello che guadagna”. Una svolta totale per il futuro del portiere, dettata anche dall’ingaggio di Massimiliano Allegri.

E sui tempi per l’approdo del portiere in un nuovo club, Ordine sottolinea: “Donnarumma giocherà la prima partita dell’Europeo l’11 giugno tecnicamente da disoccupato, per responsabilità diretta del proprio agente. Non esistono top club che hanno urgente bisogno di prendere un portiere”. Bisognerà, dunque, attendere ulteriormente per capire in quale club troverà posto Donnarumma, con il Barcellona che resta alla finestra. La Juventus, però, dopo queste dichiarazioni, potrebbe allontanarsi all’orizzonte.