Il futuro di Merih Demiral sembrerebbe essere lontano dalla Juvntus: spuntano tre ipotesi per il futuro del difensore

Una squadra da ricostruire per la Juventus, che dopo la deludente stagione appena terminata, salvata dalla vittoria della Coppa Italia e dalla qualificazione last minute in Champions League, dovrà tornare grande. Oltre alla questione acquisti, saranno fondamentali anche le cessioni per cercare di fare cassa con gli addii dei calciatori non proprio fondamentali per il tecnico Massimiliano Allegri, appena tornato in bianconero. Così tra i calciatori in lista per dire addio alla Juventus ci sarebbe il nome di Merih Demiral.

Il difensore turco dopo Euro 2020 potrebbe lasciare definitivamente il club bianconero e per lui sembrerebbero aprirsi diverse opzioni. Inoltre le opzioni non mancherebbero e sembrerebbero essere tre i club attualmente interessati al centrale classe 1998 per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, tre strade per il futuro di Demiral: Bayern, Milan e West Ham osservano

Si inizia a programmare il futuro della Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Infatti i bianconeri lavorano per costruire la rosa della prossima stagione partendo proprio dalle cessioni per fare cassa. Uno dei calciatori che sembrerebbe sul piede di partenza è Merih Demiral, difensore turco classe 1998 che in questa stagione ha collezionato solamente 24 presenze a causa dei diversi infortuni subiti.

Sulle sue tracce al momento sembrerebbero essere tre i club interessati. Il primo è il Milan, che è osserva il turco da diverso tempo e cerca rinforzi per la difesa. Il secondo è il Bayern Monaco, che con gli addii di Alaba e Boateng è intenzionato a svecchiare la rosa e che in difesa ha già messo a segno il colpo Upamecano dal Lipsia. Infine nella corsa a Demiral ci sarebbe anche il West Ham, che dopo l’ottima stagione disputata e la qualificazione alla prossima Europa League vuole rinforzare la propria rosa. Dunque tre strade diverse da scegliere per il centrale in uscita dalla Juventus.