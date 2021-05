La Juventus si muove sul mercato e pianifica un doppio ritorno: uno scambio con Szczesny coinvolto potrebbe favorire l’arrivo di Donnarumma

La Juventus ha risolto la questione panchina ed ora si concentra sul mercato dei giocatori. Il ritorno di Massimiliano Allegri ha smosso obiettivi e scenari, con il tecnico che non disdegnerebbe il ritorno di alcuni suoi pupilli durante la sua prima esperienza in bianconero. La società è pronta ad accontentare il tecnico: si pensa ad un doppio colpo che potrebbe favorire anche l’arrivo di Gianluigi Donnarumma a Torino.

Calciomercato Juventus, doppio ritorno e Szczesny via

La Juventus pensa – in primis – al ritorno di Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona. Il bosniaco – approdato in Spagna lo scorso anno – è considerato un flop (19 presenze in Liga, nessun gol o assist) e tornerebbe volentieri a vestire il bianconero. L’alto ingaggio del giocatore (circa 8 milioni) sarebbe sostenibile dal club, che potrebbe favorire l’operazione proponendo un nuovo scambio con i catalani.

Ma non finisce qui. Mister Allegri – oltre a Pjanic – non disdegnerebbe il ritorno in bianconero anche di Emre Can, ora al Borussia Dortmund. Il giocatore – autore di 28 presenze in Germania – è valutato circa 25 milioni: la Juventus valuterebbe uno scambio alla pari con Szczesny che permetterebbe al club di fare plusvalenza. L’operazione favorirebbe così anche l’approdo di Donnarumma, vista la partenza del portiere polacco.