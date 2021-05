La Juventus potrebbe salutare il centrocampista che non convince Massimiliano Allegri: possibile scambio in vista

La Juventus ricomincia da Massimiliano Allegri che torna a sedere sulla panchina bianconera per riportare la squadra ad essere competitiva in Italia e in Europa. Sono tante, però, le questioni societarie e di club da risolvere tra cui il futuro di Cristiano Ronaldo. Da definire anche quale sarà l’idea tecnica e tattica di Allegri con i giocatori a disposizione anche se la linea societaria rimarrà quella dei giovani.

Calciomercato Juventus, Arthur nello scambio con il Psg o l’Atletico Madrid

Un’idea che, alla luce dei principi tattici di Allegri, potrebbe non lasciare spazio ad Arthur. Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate nello scambio con Pjanic dal Barcellona, ha deluso le aspettative. Quando è stato impiegato da Andrea Pirlo non è quasi mai riuscito a trovare prestazioni convincenti e con Allegri potrebbe non esserci più posto per lui nel nuovo scacchiere bianconero.

La Juventus potrebbe provare a offrirlo al Psg per cercare di rimpiazzarlo con un profilo più compatibile con le idee del tecnico toscano. Per evitare una minusvalenza, visti i 57 milioni di euro del cartellino a bilancio, i bianconeri proveranno a chiedere circa 60-65 milioni di euro. L’idea della società sarebbe quella di offrire Arthur ai parigini per ottenere il cartellino di Mauro Icardi. Un’altra possibilità percorribile sarebbe quella di offrire il centrocampista brasiliano all’Atletico Madrid per ottenere il riscatto di Alvaro Morata, giocatore che Allegri ha già allenato nella sua precedenti esperienza in bianconero e che potrebbe decidere di mettere al centro dell’attacco, valorizzando nuovamente il talento di Dybala.