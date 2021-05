Il Real Madrid intreccia il suo mercato con l’Inter: la società pronta a regalare a Conte un colpo dalla Premier, mollando una pista nerazzurra

Il calciomercato non ha ancora aperto i battenti, ma sta già infiammando i cuori dei tifosi. La girandola di panchine in Serie A ha lasciato al momento a piede libero Antonio Conte: l’allenatore campione d’Italia – per non perdere la buonuscita dall’Inter di 7,5 milioni – non può accasarsi in un club dello stivale e per lui si va viva l’ipotesi Real Madrid. Il suo arrivo sbloccherebbe il mercato degli spagnoli, con notizie anche in chiave nerazzurra.

Calciomercato Inter, colpo Kante

Il Real Madrid può puntare su Conte per il dopo Zidane. L’allenatore francese lascia i ‘Blancos’ dopo una stagione che lo ha visto non vincere né campionato né Champions League. L’arrivo del tecnico italiano apre ad una possibile rivoluzione della rosa, soprattutto a centrocampo. Il club è pronto a regalare a Conte un colpo eccezionale che porta al nome di N’Golo Kante. Il francese – laureatosi campione d’Europa con il Chelsea – è un obiettivo degli spagnoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo verso lo United | La svolta

Classe 1991, il giocatore ha un contratto con il Chelsea sino al 2023 ed un valore di mercato stimato sui 70 milioni. Una cifra che sarebbe spendibile dal Real Madrid, pronto a sobbarcarsi anche un ingaggio da 8 milioni a stagione pur di dare a mister Conte uno dei migliori mediani attualmente in attività.

Calciomercato Inter, niente Real per Barella

L’affare interessa indirettamente anche l’Inter. Antonio Conte voleva infatti portare con se in Spagna Nicolò Barella, ma l’arrivo di Kante farebbe cadere definitivamente la pista. Più giovane del francese (1994), ha un valore di mercato simile, ma un ruolo diverso da Kante: il primo è più mezzala, l’altro regista ed incontrista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti con l’agente | Colpo low cost per Inzaghi

Una buona notizia per Simone Inzaghi, che può pianificare la sua prima stagione alla guida dell’Inter con la certezza Barella a centrocampo. Il nazionale azzurro ha garantito tre gol e nove assist nell’ultimo campionato e nel 3-5-2 del tecnico piacentino potrebbe accrescere ulteriormente il suo rendimento. Nulla da fare, invece, per Conte che dovrà fare a meno del suo ‘pupillo’ in caso di approdo al Real Madrid.