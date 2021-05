Continua a essere in dubbio il futuro di Achraf Hakimi all’Inter, accostato a diversi club come il PSG: l’agente Camano chiarisce la situazione

Si apre un nuovo ciclo per l’Inter, che dopo la vittoria dello scudetto ha visto l’addio del tecnico Antonio Conte. Inizia così l’era Inzaghi, con la società che è al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione. Nelle ultime settimane uno dei nomi più accostati all’addio è stato quello di Achraf Hakimi, calciatore fondamentale in questa stagione che ha collezionato 45 presenze, con 7 gol e 11 assist messi a segno. In particolare il calciatore marocchino è stato spesso accostato al PSG, che sembrerebbe aver messo gli occhi su di lui.

A chiarire la situazione sul futuro di Hakimi è il suo agente Alejandro Camano, che ai microfoni di CMIT TV di Calciomercato.it, ha affermato: “Al momento non c’è niente e siamo sereni. Hakimi ora è con la nazionale marocchina ed io, voglio precisarlo, non sto parlando con nessuna squadra. Lui ha quattro anni di contratto con l’Inter, si tratta di un contratto molto lungo”. Poi continua sulle voci di mercato: “Tutto quello che succede attorno ad Achraf è una logica conseguenza. Lui è il migliore d’Europa nella suo ruolo e tutto il mercato ne è consapevole. Per questo motivo se ne parla tanto”.