Il futuro di Achraf Hakimi sarà probabilmente lontano dall’Inter: spunta il top club, arriva la smentita

Le difficoltà economiche dell’Inter potrebbero portare diversi cambiamenti alla rosa nerazzurra che sarà affidata a Simone Inzaghi, dopo l’addio di Antonio Conte. In tal senso, uno dei nomi maggiormente accostati alle uscite è certamente quello di Achraf Hakimi, reduce da un’annata straordinaria coronata con la conquista dello scudetto al primo anno di Inter. Sembrerebbe soprattutto il PSG interessato ad avvicinarsi al laterale ex Dortmund per il prossimo calciomercato ma non solo: nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi per il 22enne andato a segno 7 volte quest’anno, con 11 assist in 45 presenze con la squadra di Conte. Si tratta del Bayern Monaco che avrebbe messi gli occhi sul terzino: arriva in tal senso la secca smentita.

Calciomercato Inter, Hakimi al Bayern: la smentita

Il giornalista di ‘Bild’ Christian Falk ha seccamente smentito il possibile interessamento della società bavarese per il gioiello interista. “Non è vero”, ha scritto sul proprio profilo Twitter il giornalista che dunque chiude le porte ad una possibile offerta del Bayern per Hakimi.

Resterebbe dunque ‘solo’ il PSG per il terzino nerazzurro. In tal senso, però, l’agente di Acharf Hakimi a ‘Calciomercato.it’ ha smentito al momento ogni trattativa, anche con la società di Al-Khelaifi. Un mistero destinato ad essere svelato nelle prossime settimane.

Il destino di Hakimi potrebbe portarlo lontano dai colori nerazzurri dopo un solo anno a Milano.