Il calciomercato estivo può vedere la clamorosa beffa per Donnarumma: dopo l’addio al Milan, il portiere è stato superato nella corsa al top club

Sono ore calde per il futuro di Gianluigi Donnarumma che saluterà ufficialmente il Milan il prossimo 30 giugno, a scadenza contrattuale. Per il portiere classe ’99, però, potrebbe complicarsi la strada che lo porterebbe in Spagna e avanzata negli ultimi giorni. Il Barcellona non intende privarsi di Ter Stegen e guarderebbe con interesse al futuro di Gianluigi Buffon. Il 43enne ha già detto addio alla Juventus e in Catalogna sarebbe il perfetto secondo dell’estremo difensore tedesco. Una beffa clamorosa per Donnarumma che, dunque, rischierebbe di dover guardare altrove nel calciomercato estivo per la sua prossima destinazione. Per Buffon, però, rimarrebbero vive altre due opzioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Buffon | Annuncio in diretta tv

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, erede Buffon in Serie A! Cifre e i dettagli

Calciomercato, non solo Barcellona: doppia pista per Buffon

Il futuro di Gigi Buffon potrebbe essere ancora in Italia. L’unica squadra che rischierebbe di trattenere il portierone ex Juventus rimane il Parma, con un romantico ritorno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio e dove ritroverebbe l’ex compagno Maresca.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per Buffon, però, resta in piedi anche un’altra ipotesi all’estero. L’Olympiakos non ha nascosto il suo interesse per il 43enne carrarese che, dunque, è destinato ad alimentare le voci sul suo prossimo club durante l’estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo verso lo United | C’è la svolta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppio ritorno e scambio | Donnarumma più vicino

Situazione dunque in divenire, Barcellona sullo sfondo per il futuro di Buffon che rischia di beffare Donnarumma: Parma e Olympiakos alla finestra.