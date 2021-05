Il Chelsea è campione d’Europa: battuto 0-1 il Manchester City grazie al gol di Kai Havertz nel primo tempo

Sale sul tetto d’Europa il Chelsea. La finale di Champions League tutta inglese tra Manchester City e Chelsea se la aggiudicano gli uomini di Thomas Tuchel. La partita nonostante un solo gol segnato è molto accesa sin dal primo minuto, con entrambe le squadre che giocano senza esclusione di colpi, come testimoniato dagli infortuni. Infatti il primo a finire KO è Thiago Silva, che al minuto 39′ esce dal campo lasciando spazio a Christensen. Tre minuti dopo arriva il gol del vantaggio con Kai Havertz, che imbucato da Mount supera Ederson e mette in rete il gol che vale la Champions League.

Nella ripresa gli uomini di Guardiola danno il massimo ma non riescono a trovare il gol del pari che garantirebbe almeno i supplementari. Inoltre al 60′ De Bruyne si scontra con Rudiger ed è costretto a uscire per infortunio. Guardiola perde il suo migliore uomo e non riesce a reagire. Così il Chelsea dopo sette minuti di recupero esulta al fischio finale di Laos per la seconda Champions League vinta nella storia.

Champions League, Manchester City-Chelsea 0-1: il tabellino

Basta solo un gol al Chelsea per laurearsi campione d’Europa. A far salire sul tetto d’Europa i ‘Blues’ è il gol al 42′ di Kai Havertz, che superando anche Mendy permette alla squadra di Thomas Tuchel di alzare la Champions League. Una bella partita in cui il Manchester City di Guardiola ci ha provato in tutti modi, perdendo anche De Bruyne per infortunio, ma senza riuscire ad andare in rete.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva (64′ Fernandinho), De Bruyne (60′ Gabriel Jesus); Gundogan, Mahrez, Foden; Sterling (77′ Aguero). Allenatore: Guardiola.

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva (39′ Christensen), Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Havertz, Werner (66′ Pulisic), Mount (80′ Kovacic). Allenatore: Tuchel.

Arbitro: Mateo Laos (SPA)

Ammoniti: 34′ Gundogan, 57′ Rudiger, 88′ Gabriel Jesus

Marcatori: 42′ Havertz