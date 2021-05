Mourinho pesca un difensore spagnolo per rinforzare la retroguardia della Roma e prova a beffare la concorrenza della Juventus

José Mourinho sta già programmando il futuro della Roma e pianifica i primi colpi per alzare la qualità della rosa in vista di un campionato che vedrà un livello ancora più competitivo delle squadre. Per il portoghese è la grande occasione per tornare ad imporsi come uno degli allenatori migliori nel panorama europeo, dopo alcuni anni complicati al Manchester United e al Tottenham.

Calciomercato Roma, Mourinho punta Gayà del Valencia

La Roma arriva da un anno piuttosto complicato in campionato e dall’eliminazione in Europa League ad opera dei Red Devils. Mourinho avrà il compito di riportare in alto i giallorossi e ridare entusiasmo ad una città come Roma. Uno dei primi giocatori che lo Special One avrebbe messo nel mirino gioca nel Valencia: si tratta di José Luis Gayà, difensore classe ’95 della nazionale spagnola. Mourinho conosce molto bene il campionato spagnolo e avrebbe pensato al lui come primo rinforzo per la difesa, come riportato da ‘Don Balon’.

Gayà ha messo a segno 1 gol e 7 assist in questo campionato e potrebbe avere voglia di nuove sfide dopo aver sempre vestito la maglia del Valencia, sin dalle giovanili. La sua valutazione di circa 20 milioni di euro è, però, proibitiva per la Roma e sul difensore c’è anche l’interesse del Barcellona e della Juventus. L’inserimento di Mourinho potrebbe insidiare concretamente i bianconeri che cercano un esterno per sostituire Alex Sandro e Gayà potrebbe essere il profilo giusto. La Juve deve, però, prima cedere il brasiliano, la Roma invece ha la possibilità di accelerare nell’immediato.