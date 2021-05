Luciano Spalletti guiderà il Napoli nella prossima stagione e De Laurentiis ha in serbo due rinforzi per il tecnico toscano: Juventus e Inter verso la beffa

Salutato ufficialmente Rino Gattuso nei giorni scorsi, il Napoli è pronto a rilanciarsi dopo l’amara delusione ed il quinto posto in classifica. La nuova guida tecnica dei partenopei sarà Luciano Spalletti, da tempo nel mirino di De Laurentiis e finalmente pronto ad approdare all’ombra del Vesuvio. L’allenatore toscano potrebbe essere accompagnato da un doppio colpo di assoluto spessore per rinforzare la rosa in vista dell’imminente nuova stagione. Occhi su due obiettivi da tempo sul taccuino di Juventus ed Inter e che potrebbero trasferirsi in maglia azzurra, beffando di fatto bianconeri e nerazzurri. Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea, e non solo: ecco il piano di De Laurentiis. Luciano Spalletti al Napoli è ufficiale e adesso per il club di De Laurentiis è tempo di accontentare le prime richieste del tecnico. Uno dei nomi in cima alla lista è come detto quello di Emerson Palmieri, corteggiato per mesi da Juventus ed Inter e che ora potrebbe finire in maglia azzurra. Il mancino ex Roma è in scadenza nel 2022 con il Chelsea e può salutare per circa 15 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, spunta anche Florenzi per Spalletti

Discorso analogo per un altro ex Roma, che il PSG non intende trattenere: Alessandro Florenzi. Il polivalente 30enne sarebbe il secondo regalo di De Laurentiis a Spalletti, pronto ad accontentare l’eventuale richiesta della Roma di 12-13 milioni.

Un doppio colpo che farebbe gioire Spalletti diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli ma, contemporaneamente, priverebbe Juventus ed Inter di due degli obiettivi primari da tempo sul taccuino delle dirigenze per il prossimo calciomercato estivo.

Situazione dunque in divenire, con Florenzi ed Emerson Palmieri che potrebbero essere i primi colpi del Napoli 2021/22 targato Luciano Spalletti.