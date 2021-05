Ecco il primo ‘doppio regalo’ a Luciano Spalletti da parte del presidente del Napoli: giocatore e beffa alla Juventus

Stamattina, con un tweet, Aurelio De Laurentiis ha annunciato il nuovo allenatore del suo Napoli: dal primo luglio la guida tecnica della squadra partenopea verrà affidata a Luciano Spalletti. Galvanizzato dalla nuova avventura, il mister toscano potrebbe avere anche altri motivi per gioire, e arrivano tutti sul fronte calciomercato, mettendo di fatto ko la Juventus. Il regalo, infatti, che ha in mente il patron azzurro per il suo tecnico è anche un obiettivo dei bianconeri, ma per poterci arrivare serve una contropartita. Ecco chi è il sacrificato per arrivare al big.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Napoli, doppio colpo per Spalletti | Juventus e Inter ko

Calciomercato Napoli, Milenkovic primo regalo per Spalletti | Beffa Juve

Dopo il sorpasso sul filo di lana della Juventus al Napoli in ottica Champions League, i partenopei sono pronti a restituire il favore alla Vecchia Signora sul calciomercato. Nella mente di Luciano Spalletti, il nuovo allenatore degli azzurri, infatti, Mario Rui non è proprio tra le prime scelte, anzi: è lui l’agnello sacrificale per arrivare a Nikola Milenkovic.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, ritorno clamoroso | La richiesta di Allegri

Il difensore centrale della Fiorentina è da sempre un obiettivo dei bianconeri, oltre che dell’Inter per rafforzare la retroguardia, ma con l’arrivo del toscano ex Inter e Roma sulla panchina dei napoletani le cose, dicevamo, potrebbero cambiare a breve. In scadenza di contratto nel 2022 con il club di Rocco Commisso, Milenkovic avrebbe espresso la volontà di non voler rinnovare con la Viola, motivo per cui, per non perderlo a zero il prossimo anno, si deve cercare di venderlo quanto prima.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter e Juventus, ‘sgarbo’ di Spalletti | Il Napoli prova lo scambio

Le cifre. Valutato sui trenta milioni di euro, il serbo potrebbe arrivare a Napoli quindi nell’affare che, invece, farebbe arrivare alla corte di Gennaro Gattuso, ex di lusso della trattativa, il terzino portoghese, il cui costo invece si aggira intorno ai dieci milioni di euro, soprattutto a fronte di un contratto in scadenza nel 2025. In pratica, De Laurentiis dovrebbe mettere sul piatto anche venti milioni per riuscire a superare la concorrenza degli eterni rivali della Juventus, e questo potrebbe essere sufficiente per il fare un regalo al tecnico.