Massimiliano Allegri è tornato ufficialmente alla guida della Juventus: occhi sul top player e beffa servita a Real Madrid ed Inter

È stato uno dei nomi più chiacchierati nel panorama europeo ma adesso, per Allegri, il destino è ormai deciso. Il tecnico livornese torna dopo due stagioni alla Juventus e disegna, con buon anticipo, quelli che potrebbero essere i colpi nel prossimo calciomercato estivo. A parlarne è il quotidiano spagnolo ‘Don Balon’ che sottolinea come l’allenatore toscano sia rimasto indispettito dall’atteggiamento del Real Madrid di Perez che, per lungo tempo, lo ha tenuto in attesa come erede di Zidane. Ecco dunque che Allegri potrebbe farsi avanti e mettere in scena un vero e proprio ‘dispetto’ di mercato, tanto all’Inter quanto soprattutto proprio alle ‘Merengues’. Una delle sue primissime richieste a Perez in caso di approdo a Madrid potrebbe, a sorpresa, essere il prossimo colpo della Juventus: top player in Serie A.

Calciomercato Juventus, Allegri punta il big: Inter e Real beffate

Massimiliano Allegri vuole far tornare grande e vincente, anche in Europa, la Juventus. Ecco perchè il sogno del tecnico livornese per la mediana bianconera si chiama Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo piace al Real Madrid così come all’Inter, dove ritroverebbe l’ex tecnico Inzaghi.

La Juventus ha intenzione di sbaragliare la concorrenza approfittando proprio della volontà del centrocampista che, visto l’addio di Inzaghi, potrebbe decidere di salutare la Lazio di Lotit per cercare fortuna altrove.

Serviranno però almeno 70 milioni di euro per strappare l’ex Genk al club romano, dopo una stagione condita da 8 reti e 11 assist in 41 apparizioni complessive.