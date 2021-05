Il Milan cerca rinforzi nel calciomercato estivo e mette nel mirino un esterno dall’Olanda: doppia contropartita sul piatto

Calciomercato estivo che inizia già ad infiammarsi, nonostante non sia ancora ufficialmente aperto. Il Milan continua a cercare rinforzi che possa aiutare la squadra ad essere competitiva in campionato, puntando magari anche alla conquista dello scudetto, e in Europa, dove all’ultima giornata è arrivata la qualificazione alla prossima Champions League con la vittoria sull’Atalanta. Così i rossoneri iniziano a guardarsi intorno anche in Europa e puntano il mirino in Olanda, precisamente in casa Ajax.

Infatti tra i lanceri, secondo quanto riportato dal ‘De Telegraaf’, sembrerebbero esserci delle frizioni con David Neres, che sarebbe stato messo alla porta. Così il brasiliano classe 1997 sembrerebbe essere finito nel mirino del Milan, che sarebbe disposto a mettere sul piatto due contropartite per abbassare le richieste degli olandesi.

Calciomercato Milan, obiettivo David Neres: Krunic e Kalulu le contropartite

Si inizia a costruire il futuro della rosa del Milan, per il quale ovviamente sarà fondamentale la sessione di calciomercato estiva. I rossoneri avrebbero allargato i propri orizzonti iniziando a puntare il mirino anche in Olanda, dove David Neres sembrerebbe essere stato messo alla porta dall‘Ajax.

Il brasiliano in questa stagione ha collezionato 39 presenze, mettendo a segno 8 gol e 5 assist. Per l’esterno il club olandese chiederebbe intorno ai 25-30 milioni di euro, ma il club rossonero per abbassare le richieste sarebbe disposto a inserire nell’affare due contropartite. Una di queste sarebbe Rade Krunic, valutato circa 10 milioni di euro e non sarebbe uno dei calciatori fondamentali della rosa di Pioli. L’altro invece sarebbe Pierre Kalulu, giovane difensore valutato sempre intorno ai 10 milioni. Dunque il valore del brasiliano sarebbe quasi pareggiato e si potrebbe tentare l’assalto decisivo.