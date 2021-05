La Juventus valuta un nuovo colpo a centrocampo per la prossima stagione: possibile ritorno a sorpresa

È stata una stagione delicata e complicata per la Juventus, che ha vissuto qualche difficoltà di troppo in questi mesi e ora sta effettuando una sorta di rivoluzione, cambiando per la terza volta l’allenatore negli ultimi tre anni. Ora in panchina è tornato Massimiliano Allegri e sostituirà Andrea Pirlo.

La Coppa Italia conquistata dieci giorni fa e la qualificazione nella massima competizione europea non sono serviti per salvare la panchina, alla fine hanno pesato i tanti passi falsi e i fallimenti in Champions League e tutto sommato in Serie A, dove dopo nove anni consecutivi non è arrivata la vittoria dello scudetto.

Calciomercato Juventus, tentativo per Pjanic in prestito: il calciatore dice sì

La Juventus ora è pronta anche ad effettuare cambi importanti attraverso il calciomercato e Massimiliano Allegri può avere un ruolo fondamentale in tal senso. L’obiettivo primario è quello di rinforzare il centrocampo e il tecnico potrebbe avere già un’idea in mente. I bianconeri infatti potrebbero pensare al ritorno di Miralem Pjanic, così come riportato da ‘TodoFichajes.com’.

Impossibile accontentare le richieste da minimo 50 milioni del Barcellona, ma si potrebbe comunque fare un tentativo attraverso l’acquisto in prestito fino al 2022, per poi vedere con più calma il suo futuro. In questo caso ‘Blaugrana’ ci guadagnerebbero comunque qualcosa perché si libererebbero per un anno di un ingaggio notevole da 8 milioni di euro.

Pjanic è stato un elemento fondamentale nella Juventus di Allegri in passato e per questo potrebbe tornare.