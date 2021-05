Offerta dalla Spagna per Rodrigo De Paul, centrocampista centrale dell’Udinese, inseguito anche da Juventus e Inter

Sono anni ormai che Rodrigo De Paul è al centro del calciomercato, puntualmente però il centrocampista centrale argentino rimane alla corte dell’Udinese, con buona pace di Juventus e Inter, che ogni volta tentano l’affondo. In questa finestra, però, qualcosa potrebbe cambiare, e non in favore delle due big italiane, che potrebbero vedere il sorpasso dalla Spagna per il ventisettenne. Infatti, secondo quanto riferiscono da ‘Sky Sport’, l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone avrebbe preparato un’offerta al club dei Pozzo per il connazionale del tecnico. Ecco i dettagli.

Calciomercato Juve e Inter, l’Atletico Madrid fa la sua offerta per De Paul

Partendo dal presupposto che l’Udinese non avrebbe alcuna intenzione di lasciar partire il suo miglior giocatore, ovvero Rodrigo De Paul, nella prossima finestra di calciomercato, e sarebbe solo il centrocampista argentino a decidere del suo futuro, l’Atletico Madrid, come abbiamo già detto, ha presentato la sua offerta al club friulano.

Sul piatto, per riuscire a strappare a Juventus e Inter il ventisettenne di Sarandi, i Colchoneros di Simeone hanno messo 20 milioni di euro, molto meno di quanto richiesto dai bianconeri, che valutano il cartellino del centrale più di 40 milioni di euro. In realtà, però, oltre ai soldi, dalla capitale spagnola potrebbe arrivare anche Nehuen Perez, difensore centrale classe 2000, anche lui argentino e già nel giro dell’Albiceleste.

Il giovane non ha mai giocato alla corte del ‘Cholo, però: lanciato dall’Argentina Juniors, la stessa squadra che ha fatto da trampolino di lancio anche a Diego Armando Maradona, per dire un nome a caso, è sbarcato in Europa per arrivare all’Atletico, ma è finito in prestito in Portogallo, al Famalicao, e poi al Granada.

Tornando ai numeri, Pozzo non sarebbe proprio entusiasta delle cifre, ma i buoni rapporti con il club potrebbero facilitare le cose, e magari tentare un compromesso che potrebbe accontentare tutte le parti in causa, anche De Paul. Be’, tutte tranne la Juventus e l’Inter che verrebbero messe al palo da questa scelta. E anche la Serie A potrebbe perdere uno dei suoi centrocampisti migliori.