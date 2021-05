L’Inter potrebbe perdere Hakimi ma ha già pronto il piano B per rimpiazzarlo: spunta l’idea di scambio

È stata una grande annata quella vissuta dall’Inter, che dopo undici anni è tornata a trionfare in Italia attraverso la vittoria dello scudetto, che mancava dal 2010. I nerazzurri hanno vissuto due anni importanti che hanno portato a una grande crescita con Antonio Conte in panchina, ma ora il tecnico ha deciso di lasciare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio in Serie A | C’è la conferma!

La società infatti ha deciso di effettuare qualche cessione e un calciomercato oculato per avere una boccata d’ossigeno vista la crisi finanziaria che sta colpendo tutto il mondo, ma Conte non ha accettato questa situazione e ha deciso di andarsene. Oltre a lui, dunque, potrebbe partire qualche calciatore importante per il quale ci sono già delle trattative.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, adesso è UFFICIALE | L’annuncio di De Laurentiis

Calciomercato Inter, addio Hakimi: c’è Hateboer per rimpiazzarlo, idea di scambio

Uno dei calciatori molto discusso in queste ore è sicuramente Achraf Hakimi, che ha vissuto un campionato da protagonista ma ora potrebbe partire. Il marocchino infatti sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che vorrebbe fare sul serio e starebbe preparando l’offerta per convincere i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, doppio colpo per Spalletti | Juventus e Inter ko

L’Inter potrebbe valutare da subito delle alternative e nel mirino potrebbe esserci Hans Hateboer, che in questa stagione ha collezionato 22 presenze siglando due reti e fornendo un assist. Per arrivare all’olandese la società potrebbe mettere sul piatto Sensi per uno scambio, visto che il suo agente ha ottimi rapporti con l’Atalanta.

Un’operazione del genere sarebbe proficua per entrambi i club in quanto entrambi i giocatori potrebbero essere valutati 25 milioni di euro, che andrebbero a bilancio di entrambe le società.