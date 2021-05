Calciomercato Inter, non solo Hakimi | De Vrij scambiato per il sostituto

L’Inter trema per il possibile addio di Achraf Hakimi. Potrebbe non essere l’unico big a dover partire sul calciomercato: occhio allo scambio in Spagna

L’Inter, dopo lo scudetto conquistato nella stagione appena conclusa, sta vivendo un momento decisamente particolare sul calciomercato. Note le ristrettezze economiche vissute da Suning, il club ha appena vissuto l’addio di Antonio Conte e con Simone Inzaghi pronto a subentrare in panchina. Non rappresenta, però, l’unico ribaltone che potrebbe avvenire da qui alle prossime settimane in casa Inter.

Nelle ultime ore, infatti, i nerazzurri hanno subito un assalto in piena regola ad Achraf Hakimi. L’esterno, che è stato uno dei grandi protagonisti della stagione dell’Inter, potrebbe dire addio al club campione d’Italia dopo solo un anno. Il PSG avrebbe messo sul piatto 60 milioni, ma l’accordo potrebbe essere trovato al rialzo. E l’Inter si muove già per il sostituto. Occhio, come riporta ‘Sky’, a Emerson Royal, difensore del Betis in prestito dal Barcellona. L’esterno ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro, ma occhio al possibile scambio.

Calciomercato Inter, non solo Hakimi: occhio all’addio di de Vrij nello scambio

Il Barcellona, infatti, ha urgenza di difensori centrali e potrebbe buttare gli occhi proprio in casa Inter. Stefan de Vrij è un profilo che piace non poco al club blaugrana: i rapporti tra Mino Raiola e Joan Laporta, inoltre, sono ottimi e potrebbero favorire il buon esito dell’affare. In piedi, tra i due, anche la trattativa per l’approdo di Gianluigi Donnarumma, che dice addio al Milan.

E de Vrij potrebbe arrivare proprio attraverso lo scambio con Emerson Royal. Entrambi valutati attorno ai 25-30 milioni, potrebbero garantire in un colpo solo all’Inter il sostituto di Hakimi e una corposa plusvalenza per l’addio dell’olandese. Vedremo, quindi, se l’affare decollerà nelle prossime settimane o l’Inter prenderà altre decisioni.