Pep Guardiola mette nel mirino uno dei top player di casa Inter: super offerta e duello a distanza con l’ex Conte

Sarà un’estate all’insegna di diversi cambiamenti, quella che sta per vivere l’Inter. Dopo l’addio di Conte e l’approdo di Simone Inzaghi, il club meneghino deve ‘difendersi’ dall’assalto del Manchester City di Pep Guardiola per uno dei pilastri della rosa nerazzurra. Il tecnico ex Barcellona, infatti, non smette di pensare a Romelu Lukaku per il prossimo calciomercato estivo. Il belga ha dimostrato di essere il vero trascinatore dell’Inter che ha appena centrato il 19esimo scudetto della storia nerazzurra. Sono infatti 30 le reti e 10 gli assist dell’ex United, in 44 presenze stagionali con la maglia dell’Inter. Un bottino impressionante che, secondo il ‘Daily Mail’, non ha lasciato indifferente Pep Guardiola pronto a sfidare Conte nella corsa alla firma del bomber belga. L’ex Ct è sempre più vicino al Real Madrid e starebbe puntando proprio il suo fedelissimo come primo rinforzo della sua nuova avventura in Spagna.

Calciomercato Inter, super offerta per Lukaku: la richiesta nerazzurra

L’allenatore del Manchester City avrebbe in mente uno scambio per convincere l’Inter a lasciar partire Romelu Lukaku. Il nome è sempre quello di Raheem Sterling, ormai fuori dai piani di Guardiola e offerto al club nerazzurro. Risposta negativa dell’Inter, visto anche l’ingaggio monstre di 15,6 milioni di sterline percepiti da Sterling a Manchester.

I nerazzurri preferirebbero sacrificare altri giocatori o cedere, per solo cash, il cartellino di Lukaku. Serviranno almeno 120 milioni di euro per far partire la punta belga, con una ricchissima plusvalenza vicina ai 75 milioni.

Situazione dunque in divenire, è duello tra Conte e Guardiola per Lukaku: la punta può lasciare l’Inter con una mega offerta.