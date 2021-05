Florentino Perez mette a segno il primo colpo: ufficiale l’arrivo del difensore dal Bayern Monaco

Il Real Madrid chiude il primo colpo del calciomercato estivo. E’ ufficiale l’acquisto di David Alaba. Il terzino austriaco arriva dal Bayern Monaco a parametro zero. Il giocatore si legherà al club spagnolo per cinque anni con un ingaggio di 12 milioni netti l’anno.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, rinnovo UFFICIALE | Il comunicato della società

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ecco Allegri | Comunicato UFFICIALE

Dopo 11 anni Alaba lascia il Bayern Monaco e per la prima volta in carriera si allontana dalla Germania. Sarà la prima volta per lui in un altro campionato. Il giocatore firmerà il suo contratto fino al 2026 dopo gli europei. Il comunicato è arrivato sui profili social del Real Madrid.