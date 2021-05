Calciomercato Milan, PSG su Theo Hernandez | Scambio due per uno

Il PSG è molto interessato a Theo Hernandez per rinforzare la corsia mancina: la proposta di Leonardo al Milan

Il Milan con la Champions League da affrontare il prossimo anno, dovrà pensare a rinforzare la squadra nel prossimo mercato. La stagione dei rossoneri, però, è stata molto positiva. Ecco perché deve far fronte anche ai top club che vorrebbero mettere le mani sui suoi gioielli. Uno di questi è Theo Hernandez, miglior terzino sinistro del campionato per rendimento, determinante nella corsa alla qualificazione alla massima competizione continentale. Una delle squadre interessate è il Paris Saint-Germain, che deve rialzarsi dopo aver perso il campionato e ha messo gli occhi sul francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sorpresa a centrocampo | Il Milan dà il via libera

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo esonerato | UFFICIALE



Milan, scambio per Theo Hernandez

Secondo quanto da ‘Fichajes.com‘, il PSG è molto interessato a Theo Hernandez per rinforzare la fascia sinistra. Per abbassare le pretese del Milan, che chiederebbero almeno 40 milioni di euro, Leonardo vorrebbe inserire due giocatori nella trattativa. Uno di questi è Kurzawa, che nella rosa dei rossoneri prenderebbe proprio il posto di Theo. Un altro, invece, è Julian Draxler. Ha rinnovato da poco il suo contratto, ma la situazione Calhanoglu in casa Milan non è ancora definita e rappresenterebbe un valido sostituto del turco.