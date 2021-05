Massimiliano Allegri sarà annunciato in giornata come nuovo allenatore della Juventus: Ronaldo può andar via, contatti con Mourinho!

Il calciomercato estivo è partito subito a mille. Tante le novità dopo pochi giorni dalla fine della stagione: Massimiliano Allegri sarà annunciato come nuovo allenatore della Juventus. Un ritorno a sorpresa visto che il tecnico livornese ha avuto contatti con Real Madrid e Inter per il post Conte. Così il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere altrove con il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. Le dinamiche sarebbe sul punto di cambiare in maniera incredibile dopo l’annuncio di Allegri come nuovo allenatore.

Calciomercato Juventus, Ronaldo-Mourinho: idea suggestiva

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Stampa” ci sarebbero stati contatti tra il neo-allenatore della Roma, José Mourinho, e lo stesso campione portoghese Cristiano Ronaldo per un semplice saluto più qualche domanda sul suo futuro. L’operazione resta complicata, ma potrebbe essere presa in considerazione visti i vantaggi del Fisco per quanto riguarda i guadagni esteri.

Il trasferimento alla società giallorossa resta difficile per diversi motivi, ma Mourinho proverà a capire le intenzioni del suo connazionale. I due, inoltre, hanno lavorato insieme al Real Madrid e si conoscono molto bene.

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo. Prima sarà annunciato Massimiliano Allegri, poi saranno svelate le novità dal punto di vista della programmazione. Andrea Pirlo dirà così addio con l’esonero in vista per l’allenatore bresciano, che continuerà a crescere in Serie A: sempre viva la pista che porta al Sassuolo per sostituire Roberto De Zerbi. Il colpo Ronaldo alla Roma resta complicato sia per lo stipendio che per il costo del cartellino visto che il presidente Agnelli vorrebbe recuperare una parte dell’investimento.