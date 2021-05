Calciomercato Juventus e Milan, Icardi si sfoga | "Fake news!"

La Juventus e il Milan potrebbero mettere le mani su Icardi, ma il giocatore sui social non è d’accordo: ecco lo sfogo

Sono tante le voci di mercato che vedono Mauro Icardi lontano dal Paris Saint-Germain. Le prestazioni dell’argentino non sono state di alto livello, e si è parlato di un possibile ritorno in Serie A. Non all’Inter, ovviamente, ma più verso Juventus o anche Milan. Tuttavia, ‘Maurito‘ sembra essere proiettato sulla sua avventura al PSG, dopo il riscatto avvenuto la scorsa stagione per circa 50 milioni di euro e il contratto firmato fino al 2024. Ma l’attaccante argentino ha voluto specificare sul proprio profilo Instagram che non pensa all’addio e, men che meno, all’approdo in Serie A.

Juventus e Milan, Icardi si sfoga così sui social

Icardi, dopo aver affermato che le notizie di mercato che circolano siano tutte delle ‘Fake News‘, compreso lo scambio con Cristiano Ronaldo. L’attaccante del PSG, inoltre, ha scritto: “Ci sono molte notizie false su di me. E’ assolutamente falso. Io sto al PSG, ho un contratto a lungo termine e il mio futuro è al Paris Saint-Germain, amo il club e la città“. Insomma, parole chiarissime. A ‘Maurito’ non vanno più già i rumors di mercato, smentiti seccamente sui social a poche settimane dall’apertura ufficiale della sessione estiva.