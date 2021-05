La Juventus è pronta a mettere a segno il primo grande colpo di calciomercato: Donnarumma è pronto ad approdare in bianconero

Il futuro ha inizio in casa Juventus. Il primo passo per la prossima stagione è stato il cambio in panchina, con l’esonero di Andrea Pirlo e il ritorno ufficiale di Massimiliano Allegri dopo due anni. Così la società juventina è già al lavoro per portare al nuovo tecnico i rinforzi giusti per tornare grandi in Serie A e in Europa. Il primo di questi sembrerebbe essere Gianluigi Donnarumma.

Il portiere della Nazionale italiana si libererà a fine giugno dal contratto con il Milan a parametro zero, cosa annunciata da Paolo Maldini nei giorni scorsi. Così la Juventus avrebbe affondato il colpo e sembrerebbe ad un passo dall’acquisto del classe 1999. Fissate già le visite mediche.

Pronto subito ad una nuova avventura Gigio Donnarumma dopo l’addio al Milan. L’estremo difensore ha deciso di lasciare i rossoneri a parametro zero aspettando la scadenza del proprio contratto, così ad approfittarne sembrerebbe essere la Juventus. Infatti i bianconeri da tempo hanno nel mirino il portiere classe 1999 e l’occasione giusta per ingaggiarlo sembrerebbe essere arrivata.

Secondo quanto riportato da ‘Calciostyle.it’ l’affare sembrerebbe in dirittura d’arrivo, e la Juventus avrebbe programmato le visite del nuovo portiere al J Medical per lunedì prossimo. Dunque per il calciatore dovrebbe arrivare un contratto di circa 10 milioni a stagione oltre a una cospicua commissione per l’agente Mino Raiola, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni. Nuova avventura in arrivo per Donnarumma, che porterà sicurezza tra i pali bianconeri sostituendo Szczesny che potrebbe quindi essere ceduto.