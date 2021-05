Gianluigi Buffon ha lasciato la Juventus, ma vuole continuare a giocare: il portiere ha fatto trapelare alcuni indizi di calciomercato sulla sua prossima squadra

Gianluigi Buffon non vuole mettere la parola ‘fine’ alla sua straordinaria carriera. Il portiere – anni 43 – lascia la Juventus, ma non il calcio: il numero uno è in cerca di nuovi stimoli e di una squadra che possa regalargli un ultimo emozionante palcoscenico. La stagione appena passata ha dimostrato che può giocare a grandi livelli, nonostante l’anagrafe: otto presenze e tre clean sheet in Serie A. Ma dove sarà il prossimo anno?

Calciomercato, futuro all’estero per Buffon

L’interrogativo tiene tutti i tifosi con il fiato sospeso, ma Buffon inizia a lanciare qualche segnale: “Alla fine del primo anno e mezzo con molta lealtà ho detto alla Juve che non avrei rinnovato” – ha spiegato il portiere a ‘GQ’ -. “Ora ho ancora voglia di sentirmi vivo, ho stimoli e fisicamente sto bene, quindi è giusto che provi o un’altra esperienza o un altro anno da protagonista da qualche parte“.

Il sogno di Buffon sarebbe quello di lasciare l’Italia e provare un’esperienza all’estero: “Già solo l’idea di imparare un’altra lingua, venire a contatto con altra gente e superare difficoltà di qualunque tipo, sono tutti step che ti danno sicurezza – ha continuato Buffon -. “Al mio procuratore ho detto di non guardare nel nord Europa perché non è uno dei miei desideri. È qualcosa che escludo a priori“.

Calciomercato, due ipotesi in Italia

Sembra quindi sfumare il colpo Parma: “Non ho sentito nessuno” – dice Buffon -. “Prima di tutto devo vedere se continuerò a giocare, perché ho detto che mi sarei preso venti giorni, poi in piena serenità deciderò se continuare e dove“. All’estero c’è il Benfica che potrebbe incuriosirlo: “Se voglio qualcosa che mi possa fare crescere come persona, questo qualcosa me lo può dare solo l’estero“.

Il futuro di Buffon è ancora aperto a qualsiasi strada, ma l’ipotesi estero – Premier League esclusa – sembra aver preso il sopravvento. In Italia, per stessa ammissione del portiere, solo Parma e Juventus potrebbero essere alternative da prendere in considerazione. Lo scenario inizia a delinearsi, ma per i verdetti definitivi è ancora presto.