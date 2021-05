La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla propria panchina

Dopo l’esonero di Andrea Pirlo, la Juventus ha deciso di affidare la sua panchina a Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano torna dunque in bianconero dopo l’esonero del 2019, quando il club decise di puntare su Maurizio Sarri. Tuttavia, dopo nove scudetti vinti e questa stagione di basso livello, Agnelli è tornato sui suoi passi.

Di seguito, il comunicato ufficiale del ritorno di Allegri alla Juve: “Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi. Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa”.