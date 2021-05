Il Real Madrid saluta Zidane e cerca un nuovo allenatore: Conte è in pole position e potrebbe portare con sé un suo fedelissimo all’Inter

Estate di rivoluzione in Italia e in Europa. Le big del calcio europeo sono in fase di pianificazione e diverse squadre hanno cambiato allenatore. Tra queste figura anche l’Inter, separatasi da Antonio Conte e in attesa di ufficializzare Simone Inzaghi. Il mister campione con i nerazzurri è già in cerca di nuove sfide e difficilmente rimarrà fermo un anno. Alla finestra c’è l’ipotesi Real Madrid che potrebbe concretizzarsi.

Calciomercato, Conte verso il Real Madrid

Antonio Conte-Real Madrid, un matrimonio che può realizzarsi. L’ex mister dell’Inter non può allenare in Serie A – perderebbe la buonuscita riconosciutagli dai nerazzurri – e l’ipotesi estero è sempre viva. Su questa scia è da leggere l’idea del Real Madrid che ha perso Zidane ed è in cerca di un allenatore di livello.

Come riporta il portale ‘fichajes.net’, l’italiano si adatta perfettamente a ciò che stanno cercando dal Santiago Bernabéu e sembra l’opzione migliore per tutti. Ma non finisce qui. Antonio Conte non arriverebbe da solo al Real Madrid, ma porterebbe un suo fedelissimo: Achraf Hakimi. Il marocchino tornerebbe volentieri a vestire il Blanco per riscattare una prima esperienza non al meglio.

Calciomercato Inter, Hakimi raggiunge Conte

L’Inter deve cedere un big per poter iniziare la sua campagna acquisti e Hakimi – sul quale è vivo anche l’interesse del PSG – potrebbe essere il sacrificato. Il Real Madrid punta anche altri top player come Romelu Lukaku, Lautaro Martínez o Christian Eriksen , giocatori che ampliano le risorse offensive di una squadra che ha bisogno di un gol. Ma la pista Achraf Hakimi resta la prioritaria.