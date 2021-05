Calciomercato, Inter e Juventus fanno attenzione a Tagliafico: il Napoli di Spalletti pronto allo sgarbo con lo scambio

Ormai divenuto uno dei punti fissi dell’Ajax di Erik ten Hag e della Nazionale argentina, Nicolas Tagliafico è da anni nel mirino dei top club italiani. Soprattutto, in quello di Inter e Juventus che ne monitorano lo sviluppo e che ne vedono il perfetto rinforzo di qualità ed esperienza, a prezzi (relativamente) contenuti. L’argentino ha un contratto con i lancieri sino al 30 giugno 2023, ma da alcune stagioni lancia segnali al club olandese e ai propri estimatori di essere pronto (e voglioso) ad una nuova esperienza in Europa.

Un’esperienza che, adesso, potrebbe regalargli il Napoli di Luciano Spalletti (ormai prossimo ad essere formalizzato come allenatore degli azzurri), suo grande estimatore, che già in nerazzurro aveva provato a sedurre le prestazioni di Nicolas Tagliafico. D’altronde, la formazione partenopea ha disperato bisogno di rinforzi sulle fasce, dove nel reparto terzini scarseggia varietà e qualità: sulla sinistra, Mario Rui è reduce da un’annata deludente, mentre Ghoulam è alle prese con l’ennesimo infortunio della propria carriera.

Calciomercato Napoli, scambio per Tagliafico: l’ipotesi

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: il Napoli segue Tagliafico e guarda con interesse a ciò che succede in casa Ajax. Per tentare i lancieri, gli azzurri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Elif Elmas (valutato tra i 18 e i 20 milioni di euro, come quello di Tagliafico) e provare uno scambio alla pari. D’altronde, il talento macedone non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia azzurra, sia con Ancelotti che con Gattuso. E il calciatore in primis potrebbe essere desideroso di una nuova esperienza dove rilanciarsi e affermarsi alla grande. Soprattutto in una realtà come quella olandese, da sempre abituata a lavorare e ad esaltare i giovani talenti.