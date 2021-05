Si è concluso il match tra Villareal e Manchester United, valido per la finale di Europa League: trionfa ancora Emery, il tabellino del match

È da poco terminata la lunghissima finale di Europa League tra Villareal e Manchester United, andata in scena allo stadio ‘Gdansk’ di Danzica. Uno scontro estremamente combattuto, come da pronostico. Il livello delle due squadre non è certamente paragonabile, ma gli spagnoli avevano dalla loro la carta Unai Emery, che con questa competizione ha un feeling incredibile. Alla fine arriva la conferma dello spagnolo, che diventa il primo allenatore a conquistare quattro Europa League superando anche Trapattoni. Nel primo tempo è proprio Il sottomarino giallo a passare in vantaggio e sbloccare la sfida, grazie ad un gol del solito Gerard Moreno al 29′. Ma al decimo minuto della seconda frazione di gioco gli uomini di Solskjaer trovano il pareggio con bomber Cavani. I tempi regolamentari terminano sul risultato di 1-1 e le compagini vanno ai tempi supplementari, ma neanche quelli sono bastati a proclamare il vincitore. L’epilogo è rappresentato, perciò, dai calci di rigore finiti addirittura ad oltranza, dove a trionfare è il Villareal grazie all’errore finale di De Gea con l’incredibile risultato di 11 a 10. Risultato e prestazione amari per gli inglesi, gioia incredibile per il Villareal che conquista anche l’accesso alla Champions League.

Di seguito il tabellino del match.

VILLAREAL-MANCHESTER UNITED 1-1 (11-10 rig.)

29′ Gerard Moreno (V), 55′ Cavani (MU)

Sequenza rigori: Gerard Moreno (Gol – V), Mata (Gol – MU), Raba (Gol), Telles (Gol), Paco Alcacer (Gol), Bruno Fernandes (Gol), Alberto Moreno (Gol), Rashford (Gol), Dani Parejo (Gol), Cavani (Gol), Moi Gomez (Gol), Fred (Gol), Raul Albiol (Gol), James (Gol), Coquelin (Gol), Shaw (Gol), Gasper (Gol), Tuanzebe (Gol), Pau Torres (Gol), Lindelof (Gol), Rulli (Gol), De Gea (Errore)

Arbitro: Clement Turpin

Guardalinee: Nicolas Danos, Cyril Gringore

IV Uomo: Slavko Vincic

VAR: Francois Letexier

AVAR: Jerome Brisard, Benjamin Pages, Paulus van Boekel

NOTE: Ammoniti: 54′ Capoue (V), 82′ Bailly (MU), 84′ Foyth (V), 113′ Cavani (MU)

Espulsi: –