Un addio da poco annunciato ma per Antonio Conte potrebbero già aprirsi le porte del top club: tifosi scatenati sui social

Dopo un’annata trionfale che ha portato lo scudetto nella Milano nerazzurra dopo oltre dieci anni, l’Inter e Conte si sono ufficialmenti detti addio. Una visione diversa del futuro della squadra quello che la proprietà e l’ex tecnico di Chelsea e Juventus hanno dimostrato di avere, prendendo due strade separate. Ecco che però per Conte potrebbe clamorosamente aprirsi la strada verso una delle panchina più ambite d’Europa che, dopo l’amara finale persa di Europa League, può ripartire proprio dall’ex commissario tecnico. Si tratta ovviamente del Manchester United, con Ole Gunnar Solskjaer sempre più in bilico. La panchina dell’ex punta non è mai stata tanto in bilico. La sconfitta contro il Villarreal può sancire l’addio del tecnico norvegese nel prossimo calciomercato estivo, per il quale si è moltiplicato a dismisura l’hashtag su Twitter ‘SolskjaerOut’.

Calciomercato, addio Solskjaer: ipotesi United per Conte

Contemporaneamente, però, a prendere quota per la possibile sostituzione nel cuore dei tifosi è proprio Antonio Conte che, già accostato lo scorso dicembre e che dopo il trionfo con l’Inter è attualmente libero. I sostenitori dei ‘Red Devils’ spingono dunque per vedere nuovamente l’allenatore pugliese in Premier, dopo l’esperienza al Chelsea.

“Prendete Conte” e “Zidane e Conte sono disponibili. È il momento di dire grazie ma è finita con Solskjaer”, sono solo alcuni dei messaggi che si stanno moltiplicando con il passare delle ore su Twitter.

Ecco i tweet che testimoniano la volontà dei tifosi del Manchester United di vedere Conte al posto di Solskjaer.

Great managers are available. From Conte to Zidane and others.

It is time to end the Ole Gunnar Solskjær trial version. It is not working.

Ole did not have a plan B be to Unai Emery’s defensive tactical masterclass. — Author Sakwah Ongoma (@CSakwah) May 26, 2021