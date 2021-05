De Ligt tra Barcellona e Real Madrid. Le ‘Merengues’ potrebbero offrire alla Juventus soldi e il cartellino di un big: ecco i dettagli

Non solo de Vrij, Mino Raiola sarebbe al lavoro per un altro difensore della sua scuderia: Matthijs de Ligt. La Juventus non è nella stessa situazione economica e societaria dell’Inter, da ieri non più di Conte, ma come la maggior parte dei grandi club ha accusato moltissimo le conseguenze della pandemia e per questo è chiamata a fare dei tagli. Ovvero a qualche cessione, più o meno illustre, ma questo dipenderà dal calciomercato e dunque dalle eventuali offerte. Per il suo pilastro della difesa ne potrebbero arrivare a iosa, una su tutte targata Real Madrid. Con le ‘Merengues’, pronte a quanto pare a sfidare il Barcellona al quale ha già proposto pure Donnarumma, Raiola flirta da tempo e forse ora è arrivato il momento giusto per concludere. Ventidue anni il prossimo agosto, de Ligt potrebbe vedere di buon’occhio un suo trasloco a Madrid, nel club più importante al mondo. Florentino Perez ha ‘risparmiato’ in queste due anni, tanto da poter mettere sul piatto una offerta complessiva anche superiore ai 100 milioni di euro. Non tutti cash, l’idea secondo indiscrezioni ‘mercatare’ sarebbe quella di una proposta da 50-60 milioni bonus compresi (molti dei quali facilmente raggiungibili) più una contropartita tecnica. Il nome in tal senso sarebbe quello di Marco Asensio, valutato sui 45 milioni di euro. Il 25enne di Palma di Mallorca, che a Madrid guadagna poco più di 5 milioni netti, prenderebbe l’eredità di Dybala, in scadenza sempre fra un anno e destinato alla partenza.

Juventus, presenze e stipendio: i numeri di de Ligt

Al momento de Ligt è il secondo calciatore più pagato della rosa con circa 12 milioni di euro, dietro ovviamente all’inarravabile Cristiano Ronaldo con 31 milioni. Costato sui 75 milioni bonus inclusi nell’estate 2019, in due anni ha collezionato 75 presenze mettendo a segno 5 gol.