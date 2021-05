Massimiliano Allegri, tecnico livornese, è destinato a tornare sulla panchina della Juventus che, nella giornata di ieri, ha salutato il CFO Fabio Paratici

Il nodo allenatore, almeno in casa Juventus, sembra ormai sciolto. Dopo la conquista di due trofei ed il raggiungimento del quarto posto in classifica, Andrea Pirlo, tecnico esordiente in panchina, sarà sollevato dall’incarico di guidare la Vecchia Signora per lasciare spazio a Massimiliano Allegri, già leggenda della società bianconera con la quale ha raggiunto in due occasioni la finale di Champions League. Un ritorno che sa di voglia di certezze per la Juventus che in questa annata ha sofferto davvero molto e che, soltanto alla fine, è riuscita ad ottenere un risultato quantomeno accettabile.

Con il ritorno di Allegri cambiano anche le cose in sede di calciomercato con molti giocatori che potrebbero arrivare ed altri che potrebbero lasciare la Continassa nel prossimo futuro. Andiamo a scoprire insieme quali potranno essere le prossime mosse della Juventus 2.0 targata Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, conferme e addii con Massimiliano Allegri. E chi arriva?

Il primo big che potrebbe saltare con Massimiliano Allegri è senza dubbio Cristiano Ronaldo. La stella portoghese, già in profumo di addio, non sembrava totalmente in sintonia con il livornese già due stagioni fa. Attenzione anche alle situazioni di Rabiot e Ramsey, con il secondo in particolare che non sembra un profilo perfettamente calzante ai dettami dell’ex allenatore di Milan e Cagliari.

Fra le conferme spicca senza dubbio quella di Paulo Dybala, pupillo di Allegri, così come Rodrigo Bentancur, criticatissimo in questa stagione e pronto a riscattarsi con il tecnico che per primo l’ha lanciato nel panorama europeo. In tema possibili arrivi invece, attenzione al possibile ritorno di Miralem Pjanic e al grande sogno Paul Pogba, vicinissimo ad Allegri.