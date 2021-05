Con il cambio alla Juventus, a tremare è soprattutto Cristiano Ronaldo: Allegri, infatti, vorrebbe metterlo sul mercato e puntare su un altro big

Sono momenti frenetici, questi, per la Juventus. Ancora non è arrivata l’ufficialità, ma sarà solo questione di minuti e Massimiliano Allegri verrà nuovamente incoronato come allenatore bianconero a due anni di distanza dall’ultima volta, ma soprattutto al posto di Andrea Pirlo, che da esordiente è riuscito comunque a portare a casa una Supercoppa e una Coppa Italia, oltre alla qualificazione in Champions League. Il tecnico livornese ha già chiaro il suo progetto, in ogni caso, e il primo a farne le spese potrebbe essere proprio Cristiano Ronaldo, che lascerebbe Torino nella prossima finestra di calciomercato. Il nome sul quale ricostruire la squadra c’è già.

Calciomercato Juventus, Allegri ‘caccia’ Ronaldo | Si punta su Dybala

Le premesse c’erano tutte, ma tra Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo, due anni fa, non è sbocciato l’amore. Per lo meno non come lo immaginavano in casa Juventus. Nonostante lo scudetto conquistato – era l’ottavo consecutivo per i bianconeri, e il quinto per l’allenatore livornese -, a fine anno il mister ha preparato le valigie e si è preso due anni sabbatici. Come dicevamo, però, ora è arrivato il momento di tornare, e perché non nel posto in cui si è stati meglio? Ecco.

Con tante idee in testa, il ‘nuovo’ tecnico bianconero vorrebbe proprio che il campione portoghese volasse per altri lidi, in una sorta di switch, che prima era andato a suo discapito, ma che al momento vedrebbe ribaltata la situazione. L’obiettivo, infatti, è quello di recuperare Paulo Dybala, che in questa stagione di alti e bassi per la squadra di Andrea Agnelli, è stato uno di quelli che è rimasto maggiormente in ombra, per non dire che è stato quasi evanescente.

Sul piede di partenza e molto vicino all’Atletico Madrid, tra le altre, l’argentino è il numero uno della lista di Allegri, che da lui vuole ripartire per riuscire ad agguantare quel sogno che, nei primi cinque anni, alla Juventus è stato solo accarezzato: sì, stiamo parlando della Champions League. E poi sì, c’è anche un campionato da riportare a Torino.