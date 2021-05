Calciomercato, Inzaghi-Inter | Comunicato UFFICIALE Lazio!

Arriva al capolinea la vicenda Simone Inzaghi: il tecnico è diretto verso l’Inter e arriva il comunicato ufficiale della Lazio

Il futuro di Simone Inzaghi è stato per una stagione intera in forte dubbio, visto il contratto con la Lazio in scadenza a fine giugno. I biancocelesti non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo Champions League ma si sono comunque qualificati per l’Europa League. Al termine dell’ultimo match di campionato con il Sassuolo il tecnico laziale ha rivelato i problemi riguardanti il rinnovo, ma nell’incontro di ieri sera con il presidente Claudio Lotito il prolungamento sembrava essere a un passo.

Oggi a lanciare l’assalto a Simone Inzaghi è stata l’Inter, che cerca l’erede di Antonio Conte. Assalto che avrebbe dato i suoi frutti perché il tecnico sembrerebbe diretto verso il club nerazzurro. A confermare il tutto arriva il comunicato ufficiale della Lazio che recita: “Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti”. Dunque sembra aver accettato di buon grado la società laziale l’addio del proprio tecnico. Ora parte la caccia all’erede.