Calciomercato Inter, situazione Stankovic | Le ultime

L’Inter è alla ricerca di un nuovo allenatore e nelle ultima ore circola il nome di Stankovic: ecco le ultime di CalciomercatoWeb.it

Sono aperti i ‘casting’ per diventare il prossimo allenatore dell’Inter. Dopo l’addio di Conte, sono stati valutati seriamente i nomi di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Tuttavia, entrambi hanno scelto strade diverse. I problemi economici dei nerazzurri impongono la dirigenza di effettuare delle valutazioni. Tra queste, c’è la decisione su chi dovrà essere il prossimo allenatore. L’ideale per le casse di Suning sarebbe un tecnico giovane e preparato. Ed è delle ultime ore che si è fatto il nome di Dejan Stankovic.

Inter, le ultime su Stankovic

Vincitore di campionato -con 108 punti- e coppa con la Stella Rossa, Stankovic ha rinnovato il proprio contratto qualche giorno fa fino al 2024. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da CalciomercatoWeb.it, l’intenzione del club serbo è quella di trattenerlo quantomeno per un altro anno. Ma le sirene dalla Serie A sono molto invitanti per l’ex Inter: ecco perché, qualora dovesse arrivare una chiamata del club nerazzurro, ‘Deki‘ farebbe di tutto per tornare nelle vesti di allenatore e il suo profilo è stato proposto all’Inter. Stankovic è stato accostato anche alla Sampdoria e dalla Stella Rossa sono arrivate smentite secche, nonostante lui non disdegnerebbe la destinazione Italia.

Nico Bastone e Raffaele Amato