Prosegue il casting per la panchina dell’Inter dopo la defezione di Conte: in pole c’è Sarri, che potrebbe portare l’erede di Lautaro

La panchina dell’Inter è ancora vuota da ieri, ovvero da quando Antonio Conte ha ufficialmente salutato i nerazzurri. Per la successione al trono, sono circolati tanti nomi: prima c’era Simone Inzaghi, che ha poi deciso di proseguire la sua avventura sulla panchina della Lazio, poi Massimiliano Allegri che, a meno di clamorosi colpi di scena, è sempre più l’allenatore della Juventus. Ora c’è Maurizio Sarri, anche se non è l’unico.

Assieme a lui, a Milano, potrebbe arrivare, nella prossima finestra di calciomercato, anche un suo pupillo, nonché l’erede di Lautaro Martinez, sul cui futuro pende un grande punto interrogativo. D’altronde, uno dei motivi che ha portato il mister dello scudetto ad abbandonare il suo posto è proprio dato dal fatto che, dall’Inter, non sono certi di poter trattenere tutti i campioni che sono riusciti nell’intento di spezzare l’egemonia della Juventus in Serie A. Ma andiamo con ordine.

Calciomercato Inter, ancora contatti con Sarri | Porta l’erede di Lautaro

Un allenatore, all’Inter, serve. Per forza di cose. Ma non uno qualunque: piuttosto, i nerazzurri hanno bisogno di qualcuno che continui la scia positiva di risultati di Antonio Conte. E quindi Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, esonerato dalla Juventus subito dopo la fine del campionato 2019-2020, è in pole position per la successione del salentino, dicevamo. E infatti: continuano i contatti tra il suo entourage e la dirigenza dei milanesi.

Ma l’ex Chelsea, tra le altre, potrebbe anche non arrivare solo. A causa della crisi che ha colpito le finanze interiste, Lautaro Martinez, come già detto, potrebbe salutare i suoi compagni per volare verso altri lidi, ed è proprio qui che si fa calda la pista che vuole che Sarri possa ritrovare Dries Mertens, uno dei giocatori del suo Napoli.

La punta centrale belga, che quest’anno non abbiamo potuto ammirare al top della forma, ha un contratto in scadenza con i partenopei nel 2022, ma tante voci, anche per lui, si rincorrono su un’eventuale partenza anticipata. I nerazzurri, dal loro canto, non hanno mai nascosto le loro simpatie per lui, e con l’arrivo del toscano convincerlo potrebbe essere un gioco da ragazzi.