L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, annuncia che a breve sarà ufficiale il nome del nuovo allenatore nerazzurro

Ore frenetiche in casa Inter. Dopo l’addio di Antonio Conte, la società nerazzurra si è riversata alla ricerca di un nuovo allenatore e il nodo sta per arrivare al pettine. Tutti gli indizi portano a Simone Inzaghi, in rottura con la Lazio. Un nuovo segnale in tal senso è arrivato dall’ad dell’Inter Beppe Marotta, intervistato durante “Lo sport che verrà”, evento organizzato dal Foglio Sportivo.

Calciomercato Inter, l’annuncio di Marotta

Simone Inzaghi, in scadenza con la Lazio, non ha firmato il rinnovo e – con un clamoroso dietrofront – sembra aver deciso di sposare il progetto Inter. Un turbinio di eventi hanno portato il piacentino – ad un passo dal rinnovo in biancoceleste – ad essere vicino alla causa nerazzurra.

Inzaghi-Inter, un matrimonio che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. La conferma dalle parole di Marotta: “Nuovo allenatore? Entro stasera ci arriviamo. Forse ce la facciamo”. Tutto quasi definito, con la Lazio ora chiamata a trovare un sostituto a cui affidare la panchina per la prossima stagione.