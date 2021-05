Il possibile approdo di Simone Inzaghi all’Inter diventa un vero e proprio giallo: doppio annuncio sul futuro del tecnico

A breve verremo a conoscenza del futuro della panchina dell’Inter. I nerazzurri dopo l’addio di Antonio Conte sono alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione in sede di calciomercato. Sfumata l’opzione Allegri causa Juventus, nella lista nerazzurra i nomi di Inzaghi e Sarri sono in cima. Per quanto riguarda il mister della Lazio si è creato un vero e proprio giallo sul futuro. Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’ ci sarebbe stata la svolta con la Beneamata e il 45enne sarebbe ad un passo dal firmare l’accordo con il suo agente Tullio Tinti di nuovo nella sede dei lombardi per discutere del possibile approdo.

Pare saltato, quindi, l’accordo con la Lazio per il rinnovo – con il contratto in scadenza a giugno 2021 – dopo che era stata raggiunta l’intesa totale sulla base di 2,2 milioni di euro a stagione più bonus e un prolungamento fino al 2024. Ma come rivela il ‘Messaggero’, è arrivata la frenata da parte del presidente biancoceleste Lotito a tal proposito: “Annuncio sul rinnovo di Inzaghi? A breve lo faremo“. Si infittisce il mistero Inzaghi, vedremo quale piega prenderà il suo futuro.