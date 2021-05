L’Inter starebbe cercando un profilo all’altezza per sostituire Antonio Conte. Beffa in arrivo con la firma del tecnico, addio Serie A

Sono ore intense per l’Inter. Dopo la rescissione consensuale con Antonio Conte, la società nerazzurra è al lavoro per trovare in breve tempo un sostituto all’altezza. L’obiettivo dell’ad Marotta è quello di annunciarlo già nei prossimi giorni per programmare il futuro insieme. In lizza ci sarebbero diversi profili avvincenti, tra cui anche Massimiliano Allegri, che avrebbe avuto contatti con Juventus e Real Madrid. Nelle scorse ore è stato accostato anche il tecnico portoghese del Porto, Sergio Conceicao, che sarebbe stato ad un passo anche dal Napoli per il post Gattuso. Un intreccio bollente per quanto riguarda le panchine dei top club d’Europa.

Calciomercato Inter, addio Conceicao: arriva il rinnovo!

Come svelato dal quotidiano lusitano “A Bola” lo stesso allenatore portoghese non si muoverà dal Porto: a breve ci sarà l’annuncio ufficiale per il rinnovo contrattuale. Nelle scorse settimane il suo nome è diventato celebre in Serie A dopo il passaggio del turno in Champions League contro la Juventus.