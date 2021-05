L’addio di Conte apre ad una possibile rivoluzione in casa Inter: ritorno di fiamma e affare da 50 milioni di euro

Sarà un’estate bollente per l’Inter di Zhang che ha ufficialmente salutato Conte, grande artefice dell’ultimo scudetto nerazzurro. La separazione tra Conte e la società meneghina è ufficiale e può aprire a scenari inattesi nei mesi a venire. Sarà un calciomercato scoppiettante, tra entrate ed uscite, per l’Inter che ripartirà dunque da un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi, potrebbe fare le valigie uno dei protagonisti della cavalcata scudetto nerazzurra: Achraf Hakimi. Già cercato l’anno scorso con insistenza prima che l’Inter sbaragliasse la concorrenza, a farsi nuovamente avanti potrebbe essere il PSG. Le critiche a Florenzi e la necessità di rinforzare la fascia destra spingono Leonardo a tornare alla carica per il marocchino che piace anche al Bayern Monaco. La società di Al-Khelaifi però avrebbe in mente una ‘doppia via’ per tentare di convincere l’Inter a cedere il suo gioiello, arrivato lo scorso settembre dal Real Madrid per 40 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Inter, ‘doppia offerta’: il PSG vuole Hakimi

Il PSG vuole rilanciarsi dopo una deludente stagione e per farlo Al-Khelaifi ha intenzione di mettere mano al portafogli. Achraf Hakimi appare come una delle priorità per i francesi, che non avrebbero problemi ad investire i 50 milioni richiesti per acquistare l’ex Borussia Dortmund. In alternativa però, la cifra potrebbe scendere con una contropartita che, come viene riferito dalla rosea, è già stata vicina al club meneghino.

Si tratta di Leandro Paredes, accostato all’Inter lo scorso autunno e che potrebbe accompagnare a Milano 30 milioni cash per vedere Hakimi sotto la Tour Eiffel. In questa sua prima stagione all’Inter, Hakimi ha segnato 7 reti con ben 11 assist in 45 presenze, attestandosi come uno dei migliori terzini destri del panorama europeo.

Situazione dunque in divenire, Hakimi può emulare Conte e lasciare l’Inter: il futuro in Francia è un’opzione decisamente viva.