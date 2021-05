L’Inter e Conte si sono ufficialmente salutati: adesso, il tecnico leccese può disegnare lo sgarbo portando via da Milano il top player

Poco più di due anni insieme culminati, poche settimane fa, nel 19esimo scudetto della storia nerazzurra. Conte non è più l’allenatore dell’Inter ed in tal senso, l’allenatore leccese potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al suo ex club durante il prossimo calciomercato estivo. Per Conte potrebbe prospettarsi un clamoroso approdo nella Liga spagnola, con una pista che porta a Madrid pronta a diventare calda già nelle prossime settimane. Da questo punto di vista, l’ex ct della nazionale azzurra proverebbe a portare con sè un suo pupillo, nella sua nuova avventura in Spagna: ecco lo scenario che vedrebbe Lukaku lontano dalla Serie A e ancora al fianco di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, big via con Conte: c’è il Real

Il nome di Antonio Conte resta tra i più chiacchierati per i club in cerca di allenatore di spessore. Ecco che da Madrid sponda Real arriva la decisione che vedrebbe Zidane lontano dal Real per la prossima stagione. Florentino Perez sonda il terreno e tra i sostituti in cima alla listaspunta proprio l’ex allenatore dell’Inter.

Conte vorrebbe convincere Perez a puntare, per l’attacco, su Romelu Lukaku. Un binomio che dal nerazzurro si sposterebbe in casa Real: i costi dell’operazione si aggirerebbero in almeno 80 milioni per il cartellino del belga. Un affare alternativo a quelli per Mbappè ed Haaland.

Sia per il francese che per il norvegese i costi restano decisamente proibitivi e che alla fine potrebbero spingere Perez a puntare su Conte e Lukaku, per il prossimo anno.