Massimiliano Allegri è pronto a tornare sulla panchina della Juventus: assist inatteso, il tecnico è stato scartato



Un vero e proprio intrigo internazionale quello che riguarda il destino di Massimiliano Allegri in vista del prossimo calciomercato estivo. Accostato con forza prima alla Roma, che ha poi puntato su Mourinho, ma non solo. In Spagna l’allenatore livornese è stato uno dei candidati alla successione di Zidane in casa Real Madrid: in Italia ci hanno provato anche Inter e Napoli ma senza successo. Adesso però, con la Juventus che sta per ufficializzare il ritorno del ‘Conte Max’, spunta il clamoroso retroscena sulla pista che avrebbe potuto portare Allegri in Spagna. Come anticipato dalla redazione di ‘Calciomercatoweb.it’, il Barcellona non sarebbe convinto di proseguire con Ronald Koeman in panchina. Il tecnico olandese non ha entusiasmato la dirigenza blaugrana ed è per questo che, stando a quanto confermato da ‘Mundo Deportivo’, il nome di Allegri attraverso intermediari sarebbe stato proposto al club catalano.

Calciomercato Juventus, riecco Allegri: retroscena Barcellona

Allegri al Barcellona non ha convinto, a pieno, i vertici del club catalano che hanno di fatto scartato la pista che portava all’allenatore toscano. Il presidente Laporta ha quindi accantonato il nome di Allegri che, successivamente, è stato corteggiato con forza da Inter e Juventus con i bianconeri che l’hanno spuntata per il suggestivo ritorno in quel di Torino. L’approdo di Allegri in Catalogna avrebbe richiesto, viene riportato, un progetto tecnico a lunghissimo termine, idea mai rientrata nei piani di Laporta.

Il presidente del Barcellona valuterà dunque alternative differenti per rimpiazzare Koeman. Ecco che quindi Laporta avrebbe messo da parte Allegri, lasciando campo libero alla Juventus per il ritorno del tecnico nella Torino bianconera dopo l’addio alla ‘Vecchia Signora’ consumato ormai due anni fa.

Allegri tornerà alla guida della Juventus, ma l’allenatore si è proposto al Barcellona senza, però, trovare riscontri positivi dal club spagnolo.