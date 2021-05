Brozovic e non solo, l’Inter potrebbe concludere un doppio affare in uscita col Psg

A prescindere dalla permanenza o meno di Conte, l’Inter deve vendere per rimettere un po’ in sesto i disastrati conti. I principali indiziati alla partenza sembrano essere Lautaro Martinez e Bastoni, guarda caso i più richiesti sul calciomercato, ma attenzione anche ad altri appartententi alla ristretta cerchia dei titolarissimi. In particolare a Skriniar e Marcelo Brozovic, che vantano un ammiratore ricco e disposto a portarsi entrambi a casa: il Paris Saint-Germain. Il club transalpino è stato a un passo dal croato nella scorsa sessione estiva, si parla infatti di uno scambio con Paredes praticamente acchittato prima di uno o più dietrofront, a quanto pare su tutti dell’argentino ex Roma che i parigini potrebbero rioffrire all’Inter sempre in cambio del numero 77 che il passato novembre ha spento 28 candeline. E che, ricordiamo, ha ancora il contratto in scadenza a giugno 2022 da 3,5 milioni (ne vorrebbe 5,5-6 per rinnovare).

L’Inter vorrebbe solo cash, anche se uno scambio alla pari sui 35 milioni di euro le permetterebbe ugualmente di fare plusvalenza, accaparrandosi al contempo un profilo di spessore come appunto Paredes, di due anni più giovane e legato al PSG fino al 2023 da 9 milioni lordi. Sfruttando il Decreto Crescita, la società di Zhang potrebbe spenderne intorno ai 7. Non solo Brozovic, Leonardo punterebbe pure su Skriniar che Marotta e soci valutano sui 45 milioni, cifra alla portata di un Psg intenzionato a mettere un centrale ‘fisico’, un po’ vecchio stampo, di fianco a Marquinhos.

Calciomercato Inter, Skriniar e Brozovic al PSG: maxi plusvalenza!

Lo slovacco ‘pesa’ a bilancio sui 6 milioni, zero o quasi invece Brozovic. Fatti due conti rapidi, quindi, dalla vendita di entrambi l’Inter incasserebbe qualcosa come 70-75 milioni di euro registrando una doppia plusvalenza da 73-74 milioni.

A.R.