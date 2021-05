Problemi per il Milan e Zlatan Ibrahimovic: arriva una multa a entrambi dalla UEFA per la società di scommesse, il comunicato ufficiale

Guai per il Milan e non solo. I rossoneri e il campione Zlatan Ibrahimovic hanno ricevuto una multa dalla UEFA per via della partecipazione dell’attaccante svedese ad un’agenzia di scommesse. È arrivata la decisione ufficiale dell’organo istituzionale europeo, in seguito all’indagine condotta nei confronti dell’ex Manchester United. Ecco il comunicato: “Il presidente dell’organo d’appello UEFA ha preso oggi la decisione di multare il signor Zlatan Ibrahimovic di 50.000 euro per aver violato l’articolo 12 (2) (b) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), ovvero per avere un interesse finanziario in una società di scommesse. Il presidente dell’organo d’appello UEFA ha inoltre emesso a Ibrahimovic una direttiva volta a cessare l’associazione del giocatore con la società di scommesse in questione”.

Si legge, poi, nel comunicato: “Infine, il presidente dell’organo d’appello UEFA ha deciso di ammonire e multare l’AC Milan di 25.000 euro per aver violato l’articolo 12 (2) (b) della UEFA DR (in connessione con l’articolo 8 della UEFA DR) per il suo giocatore, il signor Zlatan Ibrahimovic, con un interesse finanziario in una società di scommesse”.