È passato ormai un anno dall’esonero dalla Juventus per Maurizio Sarri e ora si cerca una nuova squadra: spunta la data del ritorno

È passato ormai quasi un anno da quando Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus al termine della stagione 2019/2020. I bianconeri non erano andati benissimo e, pur conquistando lo scudetto, avevano fallito altri obiettivi minori come Coppa Italia e Supercoppa Italiana e anche traguardi più importanti come la Champions League.

Proprio l’eliminazione dalla massima competizione europea è costata cara al tecnico Sarri, che probabilmente anche a causa del ko con il Lione, una squadra inferiore sulla carta, non è riuscito a conquistare la riconferma e c’è stato il divorzio in anticipo rispetto a ciò che era scritto sul contratto.

Calciomercato, Sarri attende l’1 luglio per tornare in panchina: i motivi

Dopo un anno fermo, si avvicina il ritorno ufficiale di Maurizio Sarri, che potrebbe avvenire già in estate per vivere la stagione 2021-2022 da protagonista. Ci sono tante squadre che potrebbero fare al caso dell’allenatore classe 1959 e sembrano interessate ma al momento appare comunque tutto fermo.

Anche il Napoli potrebbe pensare a un clamoroso ritorno così come potrebbe essere una valida alternativa per Lazio o Inter in caso dei rispettivi addii di Inzaghi o Conte. C’è però una prima data da aspettare, ovvero quella dell’1 luglio: “Non vuole rischiare che la Juventus possa impugnare la clausola del contratto che, in caso di mancato rinnovo alla scadenza del 30/6, impegna il club a pagare al tecnico 2.5 milioni”, spiega il giornalista Pistocchi.

Sarri dunque non vuole parlare con nessuno fino a quella data, dopo di che potrà cercare una soluzione con i club che lo cercano